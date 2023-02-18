«Очень тяжело это пережил»: Радик Юльякшин откровенно поделился своей трагедией

Фото: архив Радика Юльякшина

Известный артист Радик Юльякшин из Башкирии, который также известен под псевдонимом Элвин Грей, в эфире программы телеканала «Россия» рассказал о своем детстве, а также о том, что ему помогло добиться успехов в карьере. Певец откровенно рассказал, что пережил тяжелую потерю своего отца и пообещал себе исполнить его мечту.

Мама Юльякшина рассказала, что тот был очень близок со своим родителем, который болел и не мог работать. Папа Радика ушел очень рано, 20 лет назад, любимец публики тяжело переживал потерю.

– Тяжело уходил, Радик очень тяжело это пережил. Для него папа был самым близким человеком. Долго Радик приходил в себя, очень долго, – поделилась воспоминаниями мама Юльякшина.

Сам же Радик рассказал, что у него было непростое детство, приходилось всегда искать, как можно заработать денег – разгружать вагоны, искать бутылки. Решение о том, что он будет выступать на сцене, он принял после того, как узнал, что это мечта его отца. Певец также подтвердил, что уход папы стал для него большим ударом.

– Момент, когда его начали хоронить, землю берут в руку, я понял, что уходит папа. Я понимал, что я больше его никогда не увижу. А когда понимаешь, что за твоей спиной остается мама, не нужно опускать руки, нужно идти только вперед, – заключил Юльякшин.