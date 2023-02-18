Владимир Путин назначил несколько судей в Башкирии

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в районных судах Башкирии. Соответствующий указ можно найти на сайте правовой информации. Документ уже опубликован и подписан.

Согласно указу, в Белебеевском городском суде заместителем председателя стала Ирина Мухамадьярова, в Иглинском межрайсуде председателем назначен Евгений Степанов, в Кармаскалинском межрайсуде – Эдуард Уразбахтин, в Октябрьском суде Уфы – Олег Мосунов, в Мелеузовском замом председателя назначили Татьяну Кислову,

Кадровые перестановки произошли и в Верховном суде Башкирии. Так судьями назначены Оксана Савина и Лариса Галямова. Судьей в Калининском районе Уфы стал Петр Тепляков, в Октябрьском суде Уфы – Наталья Басырова, в Октябрьском городском суде – Гульнара Мулюкова.