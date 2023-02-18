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НовостиОбщество18 февраля 2023 9:08

Глава Башкирии поблагодарил помогающих бойцам СВО жителей

Руководитель республики привел несколько ярких примеров
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров 17 февраля опубликовал пост о помощи тем, кто находится в зоне СВО. Руководитель региона отметил, что каждый делает, что может – кто-то покупает продукты, кто-то автомобили, кто-то делает своими руками то, что нужно на передовой.

Так, по его словам, жительница Янаула Эльмира Мухаметшина уже полгода шьет скуды, шевроны, спальники, пояса, шапки и белье. В Ермекеевском районе женщины заготовили 45 кг домашней лапши и 150 банок тушенки.

Глава Башкирии рассказал и о компании «Сервис-Мастер», которые готовят для СВО печи-буржуйки и автомобили.

– И это всего лишь несколько примеров. Их у нас в Башкортостане много. В каждом селе или городе есть неравнодушные люди, которые стараются вместе с нами сделать все для победы, – прокомментировал Хабиров.

– И это всего лишь несколько примеров. Их у нас в Башкортостане много. В каждом селе или городе есть неравнодушные люди, которые стараются вместе с нами сделать все для победы, – прокомментировал Хабиров.