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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 20:00

Появилось видео с места пожара на складе химического предприятия в Уфе

О текущей обстановке на месте происшествия отчитался замначальника МЧС Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

МЧС Башкирии опубликовало видео с места пожара на складе предприятия «Уфахимкомлпект» в Уфе. Возгорание в здании №25/3 по улице Путейской произошло вечером 17 февраля.

– Силы и средства были направлены по повышенному рангу пожара. На данный момент пожар локализован. Сил и средств достаточно. На месте работает дознаватель, – передал заместитель начальника МЧС республики Виталий Барзайкин.

Ранее в ведомстве передали, что пожар на складе был локализован на площади 200 кв. м. К тушению привлечено 69 человек и 16 единиц техники. Спасатели проводят проливку и разбор обгоревших конструкций. На месте происшествия также работает лаборатория химико-радиометрического центра – специалисты оценивают обстановку и проводят замеры воздуха на концентрацию вредных веществ.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ