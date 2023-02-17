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НовостиОбщество17 февраля 2023 17:08

Жители центра Уфы засняли огромную стаю птиц

Они летают над дворами и пугают горожан
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео

кадр видео

Пятничным вечером 17 февраля в небе над центром Уфы кружила огромная стая птиц. Видео нашествия пернатых «КП-Уфа» прислала местная жительница. На записи отчетливо слышны крики ворон и галок. На фоне «низкого» зимнего неба они создают жуткое впечатление. По словам собеседницы, стая летает над дворами уже второй день подряд, пугая жильцов.

Напомним, в январе этого года в башкирской столице началось настоящее нашествие сов, некоторых из них потребовалась помощь спасателей. Эксперт объяснил, с чем связан массовый прилет птиц.