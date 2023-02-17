Хоспис в Уфе начнет принимать первых пациентов летом 2023 года

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Хоспис для паллиативной помощи взрослым и детям с неизлечимыми заболеваниями в Уфе начнет принимать первых пациентов летом текущего года. В ближайшее время там завершат внутренние отделочные работы и приступят к благоустройству. Об этом во время визита на площадку учреждения сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Это первый хоспис в нашей республике, а в таком масштабном варианте – первый в России, спроектированный именно под хоспис. Обычно под такие учреждения приспосабливали уже существующие объекты. Важно, что здесь мы хотим организовать выездной центр паллиативной помощи и филиалы кафедр Башкирского государственного медицинского университета и Уфимского медколледжа, – цитирует руководителя региона его пресс-служба.

Напомним, хоспис строится на средства с пожертвований жителей Башкирии и благотворительной помощи от местных предприятий и организаций. Сейчас на объекте трудятся 118 рабочих. Учреждение расположено в южной части города. Общая площадь комплекса зданий составляет 13 тыс. кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых будут предназначены детям. Для родителей и родственников пациентов предусмотрят отдельные гостевые комнаты. Часть медицинского оборудования для хосписа уже закуплена.