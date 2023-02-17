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НовостиОбщество17 февраля 2023 15:18

Хабиров встретил вернувшихся из Турции спасателей-добровольцев

Они участвовали в спасательных операциях после разрушительного землетрясения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // Подслушано в Башкирии

фото: телеграм // Подслушано в Башкирии

Сегодня вечером, 17 февраля, на Советской площади в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров встретил добровольцев, которые участвовали в спасательных операциях после разрушительного землетрясения в Турции. Об этом сообщил телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

Добровольцы из республики работали в городе Кахраманмараш. Там они спасли шестерых человек, в том числе двоих детей. В этом им помогал и единственный в регионе пес-спасатель Торин. Накануне Хабиров показал видео из Стамбула, где местные жители приветствуют и благодарят башкирских спасателей.