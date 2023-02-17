В Башкирии женщина зарезала своего сожителя за оскорбления во время ссоры в амбаре

В башкирском городе Бирске 34-летняя женщина зарезала своего сожителя за оскорбления

В башкирском городе Бирске 34-летняя женщина зарезала своего сожителя за оскорбления. Местный суд вынес ей приговор по уголовному делу об убийстве.

Согласно материалам дела, преступление произошло 8 ноября в здании амбара, где пьяная обвиняемая поссорилась с мужчиной. Во время конфликта, когда последний повернулся к женщине спиной, она схватила с тумбы нож и ударила им его в область грудной клетки. После этого фигурантка испугалась, убежала и вернулась обратно только спустя три часа, раненый уже истек кровью и скончался.

– Подсудимая в судебном заседании вину признала, в содеянном раскаялась, пояснила, что между ними на бытовой почве возникла ссора, потерпевший начал оскорблять ее и родственников, замахнулся на нее рукой, – передали в пресс-службе инстанции.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.