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НовостиОбщество17 февраля 2023 13:13

Мэрия Уфы опубликовала афишу мероприятий на Масленицу

Праздник будет длиться два дня: 25 и 26 февраля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мэрия Уфы опубликовала афишу праздничных мероприятий на Масленицу, 25 и 26 февраля

Мэрия Уфы опубликовала афишу праздничных мероприятий на Масленицу, 25 и 26 февраля

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Уфы опубликовала афишу праздничных мероприятий на Масленицу, 25 и 26 февраля. В городе пройдут народные гуляния с хороводами, играми, эстафетами и конкурсами. Гостей накормят блинами.

25 февраля уличные гуляния будут организованы:

– на площади имени Серго Орджоникидзе (с 11:00);

– на площадке Республиканского центра иппотерапии (с 12:00);

– в парке «Кашкадан» (с 12:00);

– на площади у Нагаевского дома культуры (с 12:00);

– у Дома культуры «Заря» в поселке Новые Черкассы (с 15:00).

26 февраля в 12:00 на набережной реки Белой начнется общегородской праздник «Широкая Масленица». На нем учреждения культуры покажут концертно-игровые программы, уфимцы смогут поучаствовать в розыгрышах призов и подарков, угоститься блинами, чаем и сладостями. В прикладной мастерской любой желающий сможет поучаствовать в создании чучела зимы из соломы. Кульминацией праздника станет его сжигание. В тот же день в 12:00 народные гуляния также начнутся в парках «Демский» и имени И. Якутова, а также на стадионе «Водник», площадях перед Искинским домом культуры и ДК «Ядкарь». В 13:00 масленичная программа начнется в парке «Первомайский».