На выходных температура воздуха в Башкирии упадет до -25°

На выходных, 18 и 19 февраля, ночная температура воздуха в Башкирии упадет до -25° Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных, 18 и 19 февраля, температура воздуха в Башкирии упадет до -25°. Такой прогноз дал региональный Гидрометцентр.

Как в субботу, так и в воскресение в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер восточных направлений будет умеренным.

По ночам столбики термометров будут опускаться до -12,-17° (местами подморозит до -20,-25°). Дневная температура воздуха 18 февраля составит -8,-13°, а 19 февраля -6,-11°.

Согласно ранее опубликованными синоптиками данным, в текущем месяце среднесуточная температура в республике составит -11,7°. Количество осадков прогнозируется на уровне около нормы.