В Башкирии назвали самый пьющий по итогам 2022 года район

Гафурийский район стал самым пьющим в Башкирии исходя из роста продаж алкоголя – за 2022 год реализацию спиртного там подскочила на 14,2% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гафурийский район стал самым пьющим в Башкирии исходя из роста продаж алкоголя – за 2022 год реализацию спиртного там подскочила на 14,2%. Об этом «КП-Уфа» сообщили в министерстве торговли республики.

Продажи алкоголя выросли почти во всех муниципалитетах региона. Наименьший рост – 1,1% – показал Калтасинкий район. Но были и территории, где объем проданного спиртного и вовсе снизился: например, в Бураевском (на 0,5%), Краснокамском (на 0,3%), Чекмагушевском (на 0,3%) и Дюртюлинском (на 0,2%) районах.

Всего за 2022 год жители Башкирии купили в магазинах более 51,6 млн литров спиртного – на 4,2% больше, чем в 2021-м. Подробнее с официальной статистикой по алкорынку можно ознакомиться по ссылке.