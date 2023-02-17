Назаров поручил за три месяца решить проблему с подачей газа в домах Уфы

Андрей Назаров поручил мэрии Уфы и МинЖКХ республики за три месяца заменить дымоходы и вентканалы в жилых домах, которые из-за их плохого состояния остались без газоснабжения Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил мэрии Уфы и МинЖКХ республики за три месяца заменить дымоходы и вентканалы в жилых домах города, которые из-за их плохого состояния остались без газоснабжения. Соответствующее срок глава кабмина установил на совещании 17 февраля. Об этом он сказал в своем телеграм-канале.

– Проблема эта системная, характерная для большинства муниципалитетов. Связана она с недостаточным контролем и неэффективным взаимодействием администраций с управляющими компаниями, – пояснил премьер.

Он подчеркнул, что первоочередная задача властей сейчас – как можно быстрее провести замену дымоходов и вентканалов во всех проблемных домах.

Ранее мы писали о жителях многоэтажек в центре Уфы, которые из-за проблемы с дымоходами сидят без газа с прошлого года.