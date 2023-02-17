В Уфе организуют авточеллендж в честь Дня защитника Отечества

фото: ufacity.info

Администрация Ленинского района Уфы 20 февраля проведет в городе авточеллендж в честь Дня защитника Отечества. Из машин-участников патриотического флешмоба выстроят символ «Z». Сообщение об этом появилось на сайте мэрии.

Акция состоится в 18:00 на парковке Центра спортивной подготовки Башкирии имени Римы Баталовой (проспект Дружбы народов, 47). Флешмоб будет сниматься на фото и видео.

Заявки на участие в авточеллендже принимает отдел культуры и молодёжной политики Ленинского района Уфы по электронной почте lenokmp@yandex.ru. В письме нужно указать марку легкового автомобиля и контактный номер телефона. Для уточнения вопросов следует звонить по одному из телефонов: 229-04-34 или 229-04-35.