В Башкирии экс-замначальника отдела тюрьмы заподозрили в получении взятки от осужденного

В Башкирии 27-летнего экс-замначальника отдела исправительной колонии №16 подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки от осужденного Фото: Борис КОКУРИН

В Стерлитамакском районе Башкирии 27-летнего бывшего заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии №16 подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки от осужденного. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

По версии следствия, подозреваемый в сентябре-октябре прошлого года получил от заключенного взятку в 110 тыс. рублей за пронос восьми мобильных телефонов на территорию тюрьмы. Сделать это сотрудник колонии не успел, потому что был уволен со службы.

Факт получения взятки выявили региональные ФСБ и отдел собственной безопасности ФСИН. Сейчас с подозреваемым работают следователи СК. Они продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и проверяют возможную причастность фигуранта к другим незаконным деяниям.