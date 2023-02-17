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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:09

Глава Башкирии учредит 10 грантов по 500 тыс. рублей

Их получат лучшие СНТ республики
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров учредит 10 грантов по 500 тысяч рублей. Об этом сообщило информационное агентство «Башинформ».

Об учреждении грантов, которые получат лучшие садоводческие товарищества республики, руководитель региона заявил сегодня, 17 февраля, в Уфе в конгресс-холле «Торатау» на форуме «SMART-садовод».

Хабиров в ходе своего выступления отметил, что в Башкирии около 500 тысяч граждан имеют дачные и садовые участки. По данным главы региона, в республике насчитывается полторы тысячи садовых товариществ. И по данному показателю Башкирия занимает шестое место в России.