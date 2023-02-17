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НовостиОбщество17 февраля 2023 9:54

В Башкирии депутаты перестанут публиковать сведения о доходах

Это коснется тех, кто исполняет обязанности на непостоянной основе
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии некоторые депутаты перестанут публиковать сведения о доходах. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного Собрания.

С марта этого года вступит в силу федеральный закон, который упрощает процедуру декларирования доходов депутатами. Изменения касаются только тех, исполняет депутатские полномочия на непостоянной основе параллельно основной работе – например, работает врачами, учителями, а депутатской деятельностью занимается на общественных началах.

– Такие депутаты будут подавать декларации после избрания или передачи депутатского мандата в течение четырех месяцев, а также в случае совершения в течение отчетного года крупных сделок, – объяснил председатель республиканского парламента Константин Толкачев.

Под крупными сделками имеются в виду те, сумма которых превышает общий доход депутата и его мужа (жены) за предыдущие три года. В случае, если такие сделки не совершались, то депутат уведомляет об этом в установленном законодательством порядке