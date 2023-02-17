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НовостиОбщество17 февраля 2023 9:38

В СВО погиб командир расчета танковой дивизии из Башкирии Никита Щербинин

Он был жителем Белокатайсого района
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/glava_belokatai

Фото: vk.com/glava_belokatai

В ходе специальной военной операции уроженец житель Белокатайсого района Башкирии Никита Щербинин. Об этом на своей личной странице рассказал глава администрации муниципалитета Масхут Минигалин.

Чиновник в своей публикации написал, что Никита Николаевич до конца остался верным военной присяге и что он навсегда останется в памяти земляков как человек чести и долга.

– Мы – близкие, родные, сослуживцы, жители района, всегда будем помнить нашего земляка. От имени всех жителей Белокатайского района выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, – заявил в своем посте Минигалин.

Информация о дате, времени и месте прощания с погибшим военнослужащим, как сообщил глава администрации Белокатайсого района, будет озвучена позже.