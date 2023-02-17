Власти Башкирии помогут АК ВНЗМ избежать банкротства

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Власти Башкирии помогут Востокнефтезаводмонтажу избежать банкротства. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Назаров на недавнем межведомственном совещании.

По словам главы кабмина, финансово-экономическое состояние компании стало постепенно ухудшаться с 2020 года. Одна из основных причин этого стало неисполнение договорных обязательств контрагентом.

Глава Башкирии вместе с региональным правительством, как утверждает Назаров, уже приняли меры по стабилизации работы ВНЗМ. В настоящее время, заявил премьер, власти продолжают искать новые возможности для этого.

По итогам обсуждения было принято решение сформировать пул новых объектов на подрядные работы, а также реализовать непрофильные активы компании. Глава правительства Башкирии поручил главам ведомств держать вопрос на особом контроле.