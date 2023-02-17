В Уфе запустят станкостроительный завод за 333 млн рублей

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В Демском районе Уфы запустят станкостроительный завод. Об этом в Доме Республики в ходе совещания в формате «Инвестиционный час» рассказал директор компании «Технопром» Айдар Юсупов.

На предприятии планируется изготавливать дозирующие и хонинговальные станки с программным управлением, а также линии для склейки сэндвич-панелей. В новое предприятие хотят вложить 332,7 миллиона рублей. Предполагается создание 35 рабочих мест.

– На площадке уже установили часть технологического оборудования и изготовили опытные образцы станков, – сообщила пресс-служба главы республики.

Республиканский инвестиционный комитет присвоил проекту статус приоритетного. Фонд развития промышленности Башкирии предоставит льготный заем на полноценный запуск производства.