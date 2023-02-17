На что в прошлом году чаще всего тратили деньги жители Башкирии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чаще всего в прошлом году жители Башкирии тратили деньги на мясо и бензин, сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Минторга республики.

По данным за 9 месяцев 2022 года самыми популярными продуктами питания в Башкирии стали мясо и мясные продукты – его доля в общем обороте розничной торговли составила 23,8%. На втором месте хлеб и хлебобулочные изделия — 10,8%, далее пищевые масла и жиры — 9,4%, кондитерские изделия — 8,4%, молочные продукты — 6,9%, чай, кофе, какао — 5,5%, свежие овощи — 4,2%. Всего на продукты жители республики за январь-сентябрь 2022 года потратили 568,8 млрд рублей, сообщили в Минторге Башкирии.

Среди непродовольственных товаров за январь-сентябрь 2022 года в Башкирии самым популярным стал бензин. Его доля в обороте розничной торговли составила 18%. Всего на непродовольственные товары жители Башкирии за указанный период потратили 556,2 млрд рублей.

Также по данным Минторга Башкирии в январе-сентябре 2022 года жители республики стали больше покупать мужской, женской и детской одежды – объемы продаж выросли на 14,2%. Далее идут лекарственные средства — 9,1%, обувь — 8,5%, легковые автомобили — 8,1%, дизельное топливо — 7,5%, строительные материалы — 6,5%, косметические и парфюмерные товары — 5,1% и бытовые электротовары — 4,3%.