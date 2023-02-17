Назван самый популярный в прошлом году вид алкоголя в Башкирии

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Жители Башкирии в 2022 году чаще всего покупали водку, сообщает Минторг республики.

По данным официальной статистики, за прошлый год жители Башкирии купили в магазинах водки на 2,45 млн декалитров (1 декалитр = 10 литров). Годом ранее через торговые сети было продано чуть меньше – 2,33 млн декалитров.

Доля водки в объеме продаж алкогольной продукции в республике составила 47%. На втором месте оказалось вино – 31% среди всех спиртных напитков, пояснили «КП-Уфа» в министерстве торговли и услуг республики.

Всего за 2022 год жители Башкирии купили 4,95 млн декалитров спиртных напитков. В статистику не попали самодельные алкогольные напитки и контрафактный алкоголь.