В Уфе с 15 марта проезд в автобусах маршрута №258 подорожает до 35 рублей

В Башкирии с 15 марта подорожает проезд в автобусах маршрута №258. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Теперь цена за билет на рейсе «Микрорайон «Серебряный ручей» – Микрорайон «Яркий» – Уфимский ДОК» будет составлять 35 рублей – как за наличный, так и безналичный расчет.

Компания «Автомиг», которая осуществляет перевозки по данному маршруту, связывает изменение стоимости с возросшими ценами на запчасти, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также ростом лизинговых платежей.