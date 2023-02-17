В Уфе в ДТП с Skoda Oktavia и Hyundai Сreta пострадала пенсионерка

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 16 февраля, в Орджоникидзевском районе Уфы в ДТП с двумя иномарками пострадала пенсионерка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Рыбакова. 36-летний мужчина за рулем Skoda Octavia, двигаясь в сторону улицы Калинина столкнулся Hyundai Сreta. В результате случившегося 61-летняя пассажирка «Хендая» получила с травму головы. Ей пришлось обратиться в медицинское учреждение, после оказания помощи ее отпустили.

По факту произошедшего ДТП в настоящее время ведется разбирательство.