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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 6:03

В Уфе в ДТП с Skoda Oktavia и Hyundai Сreta пострадала пенсионерка

Авария случилась в Орджоникидзевском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 16 февраля, в Орджоникидзевском районе Уфы в ДТП с двумя иномарками пострадала пенсионерка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Рыбакова. 36-летний мужчина за рулем Skoda Octavia, двигаясь в сторону улицы Калинина столкнулся Hyundai Сreta. В результате случившегося 61-летняя пассажирка «Хендая» получила с травму головы. Ей пришлось обратиться в медицинское учреждение, после оказания помощи ее отпустили.

По факту произошедшего ДТП в настоящее время ведется разбирательство.