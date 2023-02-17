Озвучены подробности смертельного ДТП с Lada Priora и Lada Granta в Зилаирском районе Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Стали изветсны подробности смертельного ДТП с Lada Priora и Lada Granta в Зилаирском районе Башкирии. О них рассказал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась вчера,16 февраля на седьмом километре Юлдыбай-Акъяр-Сара. На данном участке столкнулись Lada Priora и Lada Granta. В результате произошедшего 33-летний пассажир «Приоры» получил серьезные увечья, от которых он скончался еще до приезда скорой. Жена и двухлетний сын водителя «Гранты» получили травмы, им потребовалась госпитализация. Сообщается, что ребенка спасло детское кресло.

Инспекторы дорожной полиции установили, что у 26-летнего водителя «Приоры» не было водительских прав. В настоящее время ведется разбирательство, в ходе которого должны быть установлены причины и обстоятельства случившейся аварии.