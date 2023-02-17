В Уфе на улице Менделеева мужчина убил свою мать и покончил с собой

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 16 февраля, в Кировском районе Уфы мужчина убил свою мать, а затем покончил с собой. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как сообщил СК, под окнами жилого дома на улице Менделеева было обнаружено тело 83-летней женщины, при осмотре ее квартиры правоохранители нашли труп ее 50-летнего сына. Следователи предполагают, что мужчина сначала убил свою мать и затем свел счеты с жизнью.

На место происшествия для координации следственно-оперативных мероприятий выезжали первый замглавы регионального СК Евгений Лагацкий, а также руководство, специалисты следственного ведомства и полицейские.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Организован комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления.