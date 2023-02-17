В Башкирии мужчина в свой день рождения сгорел заживо в кабине «Газели»

Фото: МЧС Башкирии

Вчера днем, 15 февраля, в Стерлитамакском районе Башкирии в машине сгорел мужчина. Об инциденте рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло на улице Полевая в селе Октябрьское. Здесь загорелся автомобиль «Газель». Прибывшим на место специалистам чрезвычайных служб удалось ликвидировать горение. К сожалению, в ходе тушения в кабине машины было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Как сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства, он умер прямо в свой день рождения.

В настоящее время причину и обстоятельства случившегося устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.