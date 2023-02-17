Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирию из Турции вернулись добровольцы-спасатели. Об этом на свое личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Спасатели отправились на помощь пострадавшим из-за землетрясений на прошлой неделе. Сотрудники чрезвычайных служб региона вытащили из-под завалов тела 54 погибших. Но, к счастью, им удалось спасти жизни шести человек.

В своем посте Хабиров также опубликовал видео, на котором запечатлено, как на улицах приветствуют жители Стамбула спасателей из Башкирии. Граждане Турции выразили благодарность за оказанную помощь аплодисментами.