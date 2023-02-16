Друг главы Башкирии Радия Хабирова заявил об отказе от гражданства США

фото: vk.com // Радий Хабиров

Друг главы Башкирии Радия Хабирова, боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил об отказе от гражданства Соединенных Штатов Америки. Сейчас он проходит соответствующую процедуру, которая, по его словам, займет «пару месяцев». Об этом спортсмен сказал в интервью РИА Новости.

– Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и вооруженные силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней, – пояснил свое решение Монсон.

Напомним, родившийся в США Джефф Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Тогда же его избрали депутатом Совета подмосковного города Красногорска, которым руководил нынешний глава Башкирии Радий Хабиров. В марте 2020 года стало известно, что боец переезжает в Уфу, чтобы тренировать детей и молодежь. В конце прошлого года его избрали первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы республики. Ранее Хабиров неоднократно называл Монсона своим другом. Минувшим летом они в компании вице-премьера башкирского правительства Алана Марзаева вместе готовили плов на даче.