Один человек погиб и четверо пострадали при ДТП с Priora и Granta в Башкирии

В Зилаирском районе Башкирии при ДТП с двумя легковушками погиб один человек и еще четверо пострадали

В Зилаирском районе Башкирии при ДТП с двумя легковушками погиб один человек и еще четверо пострадали. Об этом сообщило региональная ГИБДД.

Авария случилась около восьми часов вечера 16 февраля. На седьмом километре дороги Юлдыбай-Акъяр-Сара столкнулись встречные Lada: Priora и Granta.

Один человек в результате ДТП погиб. В какой машине он находился и был ли водителей одной из них, не уточняется. За медицинской помощью обратились четыре человека, среди них есть несовершеннолетний.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и другие экстренные службы.