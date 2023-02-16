Жительница Башкирии отсудила у мэрии более 120 тыс. рублей за яму на дороге

Жительница башкирского города Ишимбая отсудила у мэрии более 120 тыс. рублей за яму на дороге, в которую угодил ее автомобиль

Жительница башкирского города Ишимбая отсудила у мэрии более 120 тыс. рублей за яму на дороге, в которую угодил ее автомобиль. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба местного суда.

Согласно заявлению потерпевшей, в середине мая прошлого года мужчина за рулем принадлежащей ей Skoda Octavia наехал на яму, которая образовалась на улице Советской. Иномарка получила механические повреждения, и ее хозяйка потребовала от местной администрации возместить причиненный ущерб.

Суд установил, что на момент аварии недостатки на дороге существенно превышали допустимую норму: глубина одной выбоины составляла 12 см, длина – 1 м., ширина – 40 см, а второй – 15 см., 50 см и 66 см соответственно.

– Истец обратилась в экспертное учреждение в целях объективного определения размера убытков, причиненных данным дорожно-транспортным происшествием. В соответствии с экспертным заключением 2 полная стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 132 900 руб., – передали в инстанции.

Ответчик – мэрия Ишимбая – просил отказать в иске, ссылаясь на то, что договор ямочного ремонта был заключен с муниципальной дирекцией единого заказчика. Эти доводы суд не принял, поскольку истец не имел никаких договорных отношений с этой организацией.

Инстанция удовлетворила иск женщины и взыскал с мэрии города более 120 тыс. рублей: 60 тыс. – в счет возмещения ущерба, и еще около 60 тыс. – на оплату экспертов, услуг юриста и автосервиса, а также госпошлины.