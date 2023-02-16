В грядущие выходные, 18 и 19 февраля, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них башкирские фермеры будут продавать свежее мясо и различные сорта меда
Фото: Иван МАКЕЕВ
В грядущие выходные, 18 и 19 февраля, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них башкирские фермеры будут продавать свежее мясо (говядину, свинину, конину, баранину, кур, гусей, утку) и различные сорта меда. Об этом сообщила городская администрация.
В субботу, 18 февраля, рынки будут организованы:
– на участке дороги по улице Правды (между Таллинской и Ухтомского);
– возле парка «Волна» по улице Ахметова;
– на площади перед Дворцом молодежи (50 лет СССР, 21);
– на площади перед Дворцом спорта (Зорге, 41);
– на площади имени Серго Орджоникидзе (Перовомайская).
В воскресенье, 29 января, продолжат работать только два рынка: по улице Правды и перед Дворцом спорта.
Время работы ярмарок – с 09.00 до 16.00 часов.