Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на конец текущей недели

В республике сохранится небольшой снег, а на выходных будет холодать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики Гидрометцентра Башкирии дали прогноз погоды в республике на конец текущей недели – с 17 по 19 февраля.

В пятницу, 17 февраля, местами по региону пройдет небольшой снег. Умеренный ветер восточного и северо-восточного направлений может усилиться на юге. Температура воздуха ночью составит -8,-13° (при прояснениях похолодает до -18°). Днем -4,-9° (местами -14°).

В субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля, характер погоды в Башкирии существенно не изменится, небольшие осадки сохранятся. В то же время в республике будет чуть холоднее: в темное время суток -11,-16° (при прояснениях -20,-25°), после восхода солнца -6,-11°.