Появились фото и видео из квартиры в Уфе, где мужчина убил свою мать и покончил с собой

фото: СК РБ

Следственный комитет опубликовал фото и видео из квартиры в Уфе, где мужчина убил свою пожилую мать, скинул ее из окна на седьмом этаже и покончил с собой. На кадрах из злополучного жилища зафиксирована работа сотрудника СК. Можно заметить, что часть мебели там отсутствует – предметы быта совершивший суицид уфимец так же сбрасывал на улицу.

Напомним, инцидент произошел днем 16 февраля по улице Менделеева. Между 50-летним Михаилом и его 83-летней матерью Лилиана возникла ссора. Сначала обезумевший мужчина начал выбрасывать из балкона вещи и мебель, а затем вытолкнул оттуда и свою пожилую мать. Все это случилось на глазах у очевидцев. После убийства пенсионерки мужчина покончил с собой. Известно, что у него были проблемы с наркотиком и ранее его судили за кражу.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве.