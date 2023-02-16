Прокуратура передала в суд дело о гибели рабочего на стройке Восточного выезда

фото: прокуратура РБ

Прокуратура Советского района Уфы передала в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительстве Восточного выезда, на площадке которого погиб рабочий. Фигурантом выступает машинист компании «Лимакмаращавтодороги». Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый, управляя погрузчиком МоАЗ на стройплощадке, нарушил требований безопасности и врезался в технологическую тележку. На ней находились три работника – они упали с высоты почти семи метров на бетон. Один из мужчин скончался, двое других получили тяжкий и легкий вред здоровью.

Обвиняемый не признал вину в преступлении.

Напомним, что погибшим на Восточным выезде рабочим был 28-летний уроженец Зианчуринского района. У него остались жена и ребенок.