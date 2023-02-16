Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 февраля 2023 13:04

Появилось видео гибели жительницы Уфы, которую из балкона на седьмом этаже выбросил сын

После этого мужчина покончил с собой
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео

кадр видео

В сети появилось видео гибели 83-летней жительницы Уфы, которую из балкона жилого дома на седьмом этаже скинул ее 50-летний сын. Кадры опубликовал телеграм-канал Mash Batash. На записи видно, как мужчина выталкивает за ограждение балкона пенсионерку – и та с грохотом падает на ранее выброшенные из квартиры вещи и мебель.

Напомним, инцидент произошел днем 16 февраля в доме по улице Менделеева. После убийства матери сын покончил с собой. Его тело было обнаружено в ванной. По данным источника «КП-Уфа», мужчина был зависим от наркотиков. По факту инцидента Следственный комитет проводит проверку.