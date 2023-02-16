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НовостиОбщество16 февраля 2023 12:15

Из Уфы в зону СВО 16 февраля направили очередной гуманитарный конвой

Доставку груза приурочили ко Дню защитника Отечества
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // Ирек Сагитов

фото: телеграм // Ирек Сагитов

Сегодня, 16 февраля, из Уфы в зону специальной военной операции был направлен очередной гуманитарный конвой для мобилизованных и добровольцев из Башкирии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер местного правительства Ирек Сагитов. Он отметил, что доставка груза приурочена ко Дню защитника Отечества.

В состав гуманитарной помощи вошли 22 легковых автомобиля повышенной проходимости, спецтехника, печки-буржуйки, генераторы, продукты, медикаменты, пиломатериалы, передвижная баня, средства связи и посылки от родных и близких. Груз отправят для шести воинских частей.