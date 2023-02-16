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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 11:59

В Уфе у жилого дома нашли труп женщины без одежды, а в ее квартире лежал мертвый мужчина

На месте происшествия работают правоохранительные органы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // «Вся Уфа»

фото: телеграм // «Вся Уфа»

Сегодня, 16 февраля, около трех часов дня под окнами жилого дома №177/1 по улице Менделеева был обнаружен труп женщины без одежды. В ванной комнате квартиры на седьмом этаже того же дома лежал мертвый мужчина. Об этом со ссылкой на источник в своем телеграм-канале сообщил телеканал «Вся Уфа».

По предварительным данным, обнаруженный в ванной мужчина выбросил свою мать из окна, а затем свел счеты с жизнью. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Инцидент «КП-Уфа» подтвердили в Следственном комитете Башкирии: «Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины и женщины в Советском районе Уфы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции», передали в ведомстве.