В Уфе у жилого дома нашли труп женщины без одежды, а в ее квартире лежал мертвый мужчина

фото: телеграм // «Вся Уфа»

Сегодня, 16 февраля, около трех часов дня под окнами жилого дома №177/1 по улице Менделеева был обнаружен труп женщины без одежды. В ванной комнате квартиры на седьмом этаже того же дома лежал мертвый мужчина. Об этом со ссылкой на источник в своем телеграм-канале сообщил телеканал «Вся Уфа».

По предварительным данным, обнаруженный в ванной мужчина выбросил свою мать из окна, а затем свел счеты с жизнью. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Инцидент «КП-Уфа» подтвердили в Следственном комитете Башкирии: «Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины и женщины в Советском районе Уфы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции», передали в ведомстве.