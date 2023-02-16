21 февраля воду отключат в 30 жилых домах Уфы

На следующей неделе, во вторник 21 февраля, в 30 жилых домах Уфы на несколько часов отключат воду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе, во вторник 21 февраля, в 30 жилых домах Уфы на несколько часов отключат воду. Это связано с ремонтными работами на трубопроводах. Соответствующее сообщение появилось на сайте «Уфаводоканала».

С 11:00 21 февраля до 1:00 22 февраля холодной воды не будет в домах по улицам Летчиков, 3/1, 5, 5/1, 5/2 и 5/3.

С 10:00 до 20:00 без холодной и горячей воды останутся жители домов по улицам:

– Баязита Бикбая, 2, 4, 6, 8, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 16;

– Маршала Жукова, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 13, 15, 17а, 17б, 17в, 17д, 17, 21;

– Сипайловской, 12/1, 12/2.