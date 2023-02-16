Роспотреб назвал неблагополучные по заболеваемости гриппом и ОРИ районы Башкирии

В список неблагополучных муниципалитетов Башкирии по распространению гриппа и ОРИ вошли Хайбулинский, Мишкинский и Учалинский районы, а также город Учалы Фото: Мария ЛЕНЦ

В список неблагополучных муниципалитетов Башкирии по распространению гриппа и острых респираторных инфекций вошли Хайбулинский, Мишкинский и Учалинский районы, а также город Учалы. Заболеваемость там выше, чем в среднем по республике, в 1,5 и более раза. Об этом сообщил местный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, за шестую неделю 2023 года в регионе было зарегистрировано более 38,4 тыс. случаев ОРИ. Это на 17,7% больше, чем неделей ранее. 45% заболевших – это дети.

Среди возбудителей острых респираторных инфекций доминирует SARS-CoV2 (он же коронавирус) – 4,43% от числа обследованных. Также выделены вирусы гриппа А (Н1N1), В, РС-инфекции, парагриппа, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и боковирусы.