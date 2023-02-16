За неделю репчатый лук в Башкирии подорожал на 21%

В Башкирии за неделю репчатый лук подорожал еще на 21,6% – до 48,5 рубля за килограмм Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии за неделю репчатый лук подорожал еще на 21,6% – до 48,5 рубля за килограмм. Он непрерывно растет в стоимости с конца ноября прошлого года. Новые данные опубликовал Башстат, сравнивший цены в продовольственных магазинах за 6 и 13 февраля.

За неделю в регионе также подорожали бананы (на 4,4% – до 107 руб.), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 4,4% – до 501,5 руб.), а также свежие помидоры (на 4,1% – до 160,5 руб.) и огурцы (на 3,6% – до 261 руб.).

Из подешевевших продуктов можно отметить разве что черный байховый чай. За семь дней цена на него упала на 3,2% – до 1084 руб.