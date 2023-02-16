В Башкирии 17 февраля ожидаются снегопады и морозы до -18°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 17 февраля, в Башкирии ожидаются снегопады и холода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики стоит ожидать облачной погоды с прояснениями, в некоторых районах выпадет небольшой снег. Ветер будет восточный, северо-восточный четыре-девять метров в секунду, на юге Башкирии – порывы до 14 метров в секунду.

Грядущей ночью температура воздуха ночью составит -8,-13°, а при прояснениях – до -18°. Днем ожидается -4,-9°, в некоторых районах – до -14°.

Метеорологи прогнозируют на некоторых участках республиканских образование гололедицы. Ночью и утром местами будет туман, из-за которого видимость ухудшится до 500-1000 метров.