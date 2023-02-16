В Башкирии перед судом предстанет мать, морившая голодом и избившая своих троих детей

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Белорецк перед судом предстанет мать, морившая голодом и избившая своих троих детей. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

В августе 2022 года в районный отдел опеки и попечительства и в полицию обратились жители города. Граждане рассказали, что двое детей 8 и 10 лет просят у прохожих деньги. Также, по их словам, их мама несовершеннолетних их бьет, злоупотребляет алкоголем, а младшего двухлетнего сына однажды оставила на весь день одного в запертой квартире.

На указанный адрес прибыли инспекторы вышеупомянутых ведомств. Специалисты убедились в правдивости слов соседей. Старших детей отправили в приют, а младшего – в педиатрическое отделение больницы.

Мать детей ранее состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. За последние несколько лет детей у нее дважды забирали по тем же причинам. Спустя время женщина смогла измениться, устроилась на работу и «закодировалась». Однако в июле прошлого года все началось по новой: запои и неисполнение своих родительских обязанностей. Соседи утверждают, что детишки часто предоставлены сами себе, вынуждены бродяжничать, ходить голодными и в одежде не по погоде, а также получать прилюдно от мамы подзатыльники и оскорбления.

– Еще в 2021 году по недосмотру матери младший ребенок получил ожог от горячей батареи. Вплоть до августа 2022 года дети неоднократно терпели от родительницы побои, в том числе ремнем, – сообщает МВД.

Женщину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

– Супруг подозреваемой (отец младшего ребенка) участия в воспитании детей не принимает, равно как и отец двух старших детей, который проживает в другом регионе. В результате такого безразличного отношения взрослых детям были причинены физические и психические страдания, – рассказали правоохранители.

В отношении 35-летней многодетной мамы было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Расследование по нему уже завершено. Материалы дела переданы в суд, решается вопрос о лишении женщины родительских прав.