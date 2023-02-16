В Башкирии мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить АЗС

Фото: МВД по Башкирии

В Кушнаренковском районе Башкирии мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить автозаправку. Об инциденте рассказала пресс-служба регионального МВД.

Происшествие случилось в ночь на 14 февраля. Согласно предварительным данным, подозреваемый, вооружившись игрушечным пистолетом и выпив алкоголя, решил ограбить круглосуточную заправку. Злоумышленник, угрожая «оружием», стал требовать деньги у кассирши АЗС. Та, испугавшись, принялась звонить своему начальнику, при этом отбиваясь от налетчика шваброй.

Мужчина подумал, что сотрудница заправки позвонила в полицию, и уже было ринулся прочь, но его поймал уже подоспевший на помощь своей подчиненной начальник АЗС, он же и вызвал полицию.

Неоднократно судимого 27-летний жителя села Тарабердино доставили в отдел полиции, где он во всем сознался. Оказалось, что ему нужны были деньги, и чтобы припугнуть жертву взял с собой игрушечный пистолет.

Было возбуждено уголовное дело по статье разбой. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей, его игрушечный пистолет был изъят.