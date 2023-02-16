Из Уфы в Душанбе запустили второй прямой авиарейс

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 февраля, из Уфы в Душанбе второй прямой авиарейс. Об этом рассказал пресс-служба международного аэропорта башкирской столицы.

Полеты в столицу Таджикистана раз в неделю будет выполнять компания Nordwind Airlines. Маршрут будет осуществляться на самолетах Boeing 737-800, которые способны уместить в себе 189 человек. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Как напомнила пресс-служба международного аэропорта «Уфа», что из столицы Башкирии в Душанбе уже выполняется рейсы авиакомпания Ural Airlines.