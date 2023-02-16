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В Уфе прокуратура выявила нарушения в пассажирских перевозках. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура после многочисленных обращений граждан провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Было установлено, что январе интервалы движения общественного транспорта в городе были увеличены от трех до десяти раз, из-за чего при холодной погоде здоровье горожан подвергается риску, а также возникает переполняемость в автобусах.

Помимо того, более десяти остановок не соответствовали ГОСТу. На проезжей части имелась наледь, возле нее сформировались снежные навалы, которые могут стать причиной ДТП. Также из-за несвоевременного принятия мер по содержанию автобусного парка перевозчиками почти 20% машин было снято с маршрутов из-за поломок.

Как отмечают прокуроры, несмотря на выявленные недостатки и обращения уфимцев, мэрия не принимала надлежащие и своевременные меры при обеспечении транспортного обслуживания населения.

– Всего в целях устранения выявленных нарушений в адрес перевозчиков, муниципальных учреждений по благоустройству, а также городских властей органами прокуратуры внесено 32 представления, которые находятся на рассмотрении. Ситуация находится на особом контроле прокураты города, – сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.