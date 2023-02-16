В Уфе с 1 марта возобновят работу Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе возобновят работу Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказал телеграм-канала «Подслушано в Башкирии».

Все четыре магазина одежды вновь откроют свои двери для покупателей с 1 марта в торгово-развлекательном центре «Планета». Однако пока неизвестно, в каком формате будут работать бутики, и будет ли это просто финальная распродажа.

Кроме того, в «Планете» ожидается открытие магазина крупная федеральная сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Это крупная федеральная сеть, магазин которой появится в Уфе впервые.