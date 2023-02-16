Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 7:10

В Уфе с 1 марта возобновят работу Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka

Также ожидается открытие магазина косметики «Золотое яблоко»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе возобновят работу Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказал телеграм-канала «Подслушано в Башкирии».

Все четыре магазина одежды вновь откроют свои двери для покупателей с 1 марта в торгово-развлекательном центре «Планета». Однако пока неизвестно, в каком формате будут работать бутики, и будет ли это просто финальная распродажа.

Кроме того, в «Планете» ожидается открытие магазина крупная федеральная сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Это крупная федеральная сеть, магазин которой появится в Уфе впервые.