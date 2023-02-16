Депутаты Курултая вновь внесут в Госдуму законопроект о запрете чайлдфри

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Депутаты Курултая доработали и внесут в Государственную Думу законопроект о чайлдфри. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Проект предлагает установить запрет на распространение данной идеологии среди детей и подростков. По словам председателя республиканского Государственного Собрания Константина Толкачева, документ в предыдущей редакции был одобрен российским Советом законодателей и концептуально поддержан профильным Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Парламентарии Башкирии доработали понятийную часть и выразили готовность внести документ снова. Четкие определения, по словам Толкачева, облегчают применение правовой нормы на практике.

– Идеология чайлдфри пришла к нам с Запада и получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. Она сводит смысл существования человека к удовлетворению личных потребностей. Идеи праздности и бездетности опаснее всего для незрелых детских умов, без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее, – утверждает спикер республиканского Госсобрания.

Идеология чайлдфри, по мнению парламентариев, противоречит государственной политике России, которая «базируется на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства».