В Башкирии от коронавируса умерло 6 тыс. человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии количество умерших от коронавируса достигло шести тысяч человек. За минувшие сутки скончалось еще два пациента. Это следует из данных регионального Министерства здравоохранения.

С начала пандемии коронавирусом заболели 351 389 человек, за последние 24 часа – еще 253. В настоящее время в ковид-госпиталях республики проходят лечение 168 человек, среди них 110 лиц старше 60 лет. На дому лечатся 1863 пациента, 560 из них – пожилые люди.

С 2020 года было выписано с выздоровлением 343 325 граждан Башкирии, 199 из них – за прошедшие сутки.

В республике продолжается прививочная кампания. За прошедший день первый компонент вакцины получил 2 631 человек (всего – 3 603 622), второй – 2 078 (3 412 862).