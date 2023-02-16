В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным Эдуардом Араслановым

Фото: vk.com/guzelnasyrova13

Вчера, 15 февраля, в Иглинском районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции мобилизованным Эдуардом Араслановым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава муниципалитета Гюзель Насырова.

Как сообщает издание «Иглинские вести», молодой человек родился в селе Алаторка, первые пять школы обучался в родном селе, остальные – в школе №3 села Иглино. В 2016 году он поступил в Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства на специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

В конце 2019 года Эдуарда призвали в ряды российских Вооруженных Сил. 29 сентября прошлого года в рамках частичной мобилизации был призван в армию вновь для участия в СВО. Молодого военнослужащего не стало 7 января.

– Чтим и помним тебя, Эдуард. Соболезнование родным и близким Эдуарда Дамировича. Низкий поклон вам, вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку, – написала в своей публикации Гюзель Насырова.