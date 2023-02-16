По инициативе главы Башкирской содовой компании в Стерлитамаке открылся Центр помощи мобилизованным и их семьям

Фото предоставлено БСК

В декабре прошлого года Председатель Совета директоров предприятий города Эдуард Давыдов вышел с инициативой внедрения в Стерлитамаке новой для республики формы помощи участникам специальной военной операции на Украине. По словам гендиректора БСК, поддержка военнослужащих и их семей должна осуществляться централизовано и систематизировано.

- Совместно с администрацией Стерлитамака, общественными организациями и крупными предпринимателями города мы решили создать единый центр, который будет выступать проводником между гражданами и структурами власти, бизнеса. Штат сотрудников, в который вошли и работники БСК, будет оказывать повсеместную помощь участникам СВО и их семьям. Теперь жители буду знать, куда можно обратиться по любому вопросу, - комментирует директор по управлению персоналом и общим вопросам АО «БСК» Владимир Ануфриев.

Работа Центра сосредоточится не только на оказании материальной помощи мобилизованным и их семьям. В сферу деятельности организации войдет широкий спектр тем: решение юридических, административных проблем, помощь с устройством на работу членов семей военнослужащих, решение бытовых вопросов, психологическая поддержка.

Фото предоставлено БСК

Справочно:

В 2022 году БСК выделила порядка 143 млн. руб. на проведение строительно-восстановительных работ социальных объектов ДНР и ЛНР. 222 млн. руб. было направлено на нужды мобилизованных жителей республики, строевых подразделений Росгвардии и ОМОН. По распоряжению главы Башкирской содовой компании Эдуарда Давыдова, каждый мобилизованный сотрудник предприятия получает единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. и ежемесячную – семьям – 30 тыс. руб.

На правах рекламы.